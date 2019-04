Eenbenige Karel hoort over zes weken of hij mag motorrijden

Inspectie: jeugdzorg­in­stel­ling Hoenderloo zat fout met ‘stilzit­maat­re­gel’

17:32 De Hoenderloo Groep, een jeugdzorginstelling, is over de schreef gegaan met bepaalde maatregelen tegen aan haar toevertrouwde jongeren met gedragsproblemen. Begin november kreeg de gezondheidsinspectie signalen over de ‘stilzitmaatregel’ bij leefgroepen op de locatie in Deelen. De inspectie zegt nu dat onder meer die maatregel daadwerkelijk is toegepast.