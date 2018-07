Eend vast in gesmolten asfalt

Volgens Wiersma is het maar goed ook dat het niet vaker voorkomt. ,,Het is totaal niet prettig voor zo'n diertje, maar gelukkig gaat het met deze woerd goed. We hebben hem eerst in de slaolie laten weken en daarna hebben we hem met afwasmiddel gewassen." Een gedeelte van het asfalt was na de eerste schoonmaaksessie nog niet weg. ,,We laten hem eerst nog even drogen en daarna gaan we proberen te rest te verwijderen." Als schoonmaken niet lukt, moeten de stukjes teer en asfalt uit de puntjes van de veren worden geknipt. ,,Daar merkt hij niks van. Het is net zo pijnloos als nagels of haren knippen bij een mens", legt Wiersma uit. De restjes die na de tweede schoonmaakbeurt nog op de pootjes achterblijven, zullen op den duur slijten. ,,Met de pootjes gaat het relatief goed. Ze zijn gelukkig niet verbrand." Wiersma verwacht dat de jonge mannetjeseend over veertien dagen kan worden uitgezet. ,,Hij eet en drinkt goed. Als hij goed herstelt, heeft hij nog een heel leven voor zich."

Andere vogels

Voor Vogelbescherming Nederland is een dergelijk geval in Nederland nieuw. ,,We horen wel verhalen van vogels die in Zuid-Frankrijk of in Spanje in het asfalt vastzitten, maar in Nederland is dit de eerste keer", aldus een woordvoerder. Een mogelijke verklaring is dat het nu uitzonderlijk lang heel warm is, waardoor het asfalt is gesmolten. ,,De meeste vogels lopen gewoonlijk niet over het wegdek, maar een eend is daarop een uitzondering. Een eend is met zijn zwemvliezen wel kwetsbaar en bovendien redelijk zwaar." Wel zouden amfibieën of slangen vaker het slachtoffer worden van het warme asfalt. ,,Ze liggen dan van de warmte te genieten en worden vervolgens overreden."



Ook bij De Dierenbescherming is een eend in het asfalt een nieuw fenomeen. ,,Het is wel heel sneu", aldus een woordvoerder. ,,Wij waarschuwen hondeigenaren wel voor de warmte van het asfalt." Omdat honden hun warmte afvoeren via hun poten, kunnen zij oververhit raken als zij op het hete wegdek lopen. ,,Mensen kunnen daarom beter in de vroege ochtend hun hond uitlaten. Katten lopen volgens De Dierenbescherming een kleiner risico. ,,Zij gaan gewoon ergens in de schaduw liggen en maken zich niet druk."