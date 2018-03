Eenzame schaatser vastgelegd op prachtig dronebeeld

,,Het leuk ons een mooie kans om werk en hobby te combineren", vertelt Martijn de Wissel over het project. Hij vloog de drone. ,,Wij werken met zijn drieën bij Livewall, een klein productiebedrijfje in Tilburg. We waren van plan om te gaan schaatsen en vonden het een leuk idee om onszelf te filmen. Dus hebben we van het werk een drone geleend en zijn we aan de slag gegaan."

Zonsopkomst

Met zijn drieën wilden ze donderdag in alle vroegte het ijs op om te filmen, maar daar hebben ze toch vanaf gezien. ,,Het weer zou slecht zijn, met veel wind. Dan wordt het lastig om goed te filmen." Een dag later was het wél zo ver. ,,We zijn om 07.30 uur, voor het werk, naar de Halve Maan gegaan. We wilden heel vroeg of heel laat gaan, zodat we alleen zouden zijn en dat we een mooie zonsopkomst of zonsondergang erbij hadden."

Eenmaal aan de waterkant, hebben ze eerst gekeken of het wel veilig was. ,,We zijn eerst met onze schoenen aan het ijs op gegaan om te kijken of het dik genoeg was en of we geen scheuren zagen. Het is gewoon niet leuk om met al je apparatuur door het ijs te zakken tijdens het filmen."

Quote Voor sommige shots moest Luuk een paar keer heen en weer schaatsen. Martijn de Wissel

Er stond wederom wel wat wind. ,,Maar het viel heel erg mee. Ik had er niet zo veel last van. Als ik met de drone boven de bomen kwam, werd hij weggeblazen. Maar lager op het ijs, was geen probleem, op een windvlaag af en toe na." De grootste uitdaging tijdens het filmen was het volgen van de schaatser. ,,Je moet goed inschatten hoe hard hij gaat. Dan kun je hem mooi volgen op beeld."