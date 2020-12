Eenzame Thomas (32): ‘Checken jullie mij de komende tijd wat vaker? Ik word niet vaak gebeld’

Wie eenzaam is, mag zich melden: ‘Want je alleen voelen is als een vicieuze cirkel’

16 december DEN BOSCH - Lastige maand; december. Ook al zo zónder corona. Voor al die mensen die eenzaam zijn, die zich alleen voelen. En nu fysieke contacten bijna onmogelijk zijn, is het nog vervelender. Humanitas gooit de zelfhulpcursus Meer Contact in de strijd. Na een geslaagde proef in Den Bosch volgen nu pilots in Den Bosch, Zwolle en Maastricht.