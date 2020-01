Eerbetoon met Amerikaanse busjes voor bij brand in Duiven omgekomen Jan, Lenie en Leja (21)

Expert over coronavi­rus: ‘Het laatste wat we willen, is een ongecontro­leer­de uitbraak’

14:38 Internationaal is de paniek om het coravirus toegeslagen. Doet Nederland wel genoeg? Hoe groot kan de epidemie worden? De Nederlandse viroloog Marion Koopmans, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert over de aanpak van het onbekende virus, geeft uitleg. ,,Het laatste wat we willen, is een ongecontroleerde uitbraak.’’