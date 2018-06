Eerder vrijgeven weg Pinkpopdrama onderzocht

Deventer vreesde verstoring EK door met aanslag dreigende asielzoe­ker

6:01 Deventer heeft tijdens het EK vrouwenvoetbal een asielzoeker een gebiedsverbod opgelegd, uit vrees dat hij het toernooi zou verstoren. De toenmalige bewoner van het AZC in Schalkhaar had volgens de gemeente eerder op verschillende plekken in het land met een terroristische aanslag gedreigd.