Eerdmans: Wij zijn nodig om de VVD naar rechts te trekken

HAN-studente (18) omgekomen bij ongeluk in Katwijk: ‘Een heel tragisch ongeval’

1 maart Een 18-jarige fietsster uit het Brabantse Cuijk is op de Liefkeshoek in Katwijk (bij Cuijk) overleden na een botsing met een auto. De jonge vrouw kwam door de klap onder de auto terecht. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bevestigt vanavond dat het slachtoffer als eerstejaars studente verbonden was aan de opleiding.