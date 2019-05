Eerste 30.000 LEGO-steentjes liggen er, nog 2.970.000 te gaan

De eerste lading LEGO-steentjes is gearriveerd in het Legoland Discovery Centre. Liefst 30.000 van de bekende felgekleurde plastic steentjes ploffen op de Scheveningse boulevard. De bouw kan beginnen. Nog tweemiljoennegenhonderdzeventigduizend te gaan.

De voorlader van een graafmachine is tot de rand toe gevuld met LEGO-steentjes. Pal voor het gebouw waar vroeger een saunacomplex huisde, kwakt die de veelkleurige plastic steentjes op de rode loper. ,,Kinderen mogen met scheppen en kruiwagens de steentjes inladen,’’ begeleidt general manager van Legoland Boet Hensen het proces. Het zijn de eerste steentjes voor de ruim drieduizend vierkante meter tellende binnenattractie die Scheveningen krijgt.

Van 3 tot 10 jaar

Kinderen van 3 tot 10 jaar kunnen daar straks uren rondzwerven in tien verschillende speelzones. ,,Ze kunnen bijvoorbeeld een eigen racewagen bouwen, die testen door op een racebaan tegen een vriendje te racen, les krijgen in vuurtorens bouwen en er komt LEGO-Friends voor meisjes, een 4D-bioscoop en een groot LEGO-piratenschip,’’ licht de baas van Legoland vast een tipje van de sluier op. ,,En er komt een café waar ouders even op hun gemak een kopje koffie kunnen drinken.’’

Volledig scherm De drie Scheveningse broers Boris (4), Elvis (bijna 3) en Nelson (5) helpen met het scheppen van de eerste 30.000 LEGO-steentjes die arriveren bij Legoland Scheveningen. © Frank Jansen

Begin volgend jaar gaat in de badplaats het 27ste Legoland Discovery Centre ter wereld open. ,,Na Azië, Amerika, het Duitse Oberhausen en Birmingham in Engeland openen we dan de eerste en enige in Nederland. We hopen op februari, maar ik durf nog geen exacte datum te noemen,’’ vervolgt de 53-jarige Hagenaar die ook de leiding heeft over het naastgelegen zeeaquarium Sea Life.

Miniland

Bekende Haagse en Scheveningse gebouwen zullen worden nagebouwd in Miniland. ,,In dat deel gaan héél véél steentjes,’’ weet general manager Hensen. ,,Het Binnenhof kost meer steentjes dan het reuzenrad en als je het Kurhaus bouwt ben je ook een hoop steentjes verder.’’ In totaal zullen er het Legoland Discovery Centre drie miljoen steentjes nodig zijn.

De komende tijd mogen de inwoners van Den Haag en Scheveningen kiezen welke gebouwen in de stad zij graag van Lego gemaakt zouden zien. Als het aan de wethouder ligt? ,,Het Vredepaleis moet er sowieso in en wat mij betreft ook het Kurhaus.’’ En wat als Utrechters massaal pleiten voor de Dom? Hensen: ,,De domtoren, hoe mooi die ook is, komt er niet in.’’

Volledig scherm Wethouder Boudewijn Revis, general manager Boet Hensen en wethouder Richard de Mos (vrnl) tijdens de aftrap van het LEGOLAND Discovery Centre. © ANP

Hensen heeft nog wel een waarschuwing: ,,Verwar het Legoland Discovery Centre niet met het themapark. Een heel groot Legoland zoals in Denemarken past hier niet. Dat is echt iets heel anders, meer zoals de Efteling of Walibi. Dit is een binnenattractie die loopt onder de boulevard door. En er komt uiteraard een LEGO-winkel, want we zijn natuurlijk wel een beetje commercieel.’’

Bij het Deense familiebedrijf LEGO vinden ze commercie waarschijnlijk ook geen vies woord. In 2018 boekte het bedrijf een omzet van zo'n 4,9 miljard euro en werd er ruim een miljard winst gemaakt.

350.000 bezoekers