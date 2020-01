Eerste advocaat verdachten meldt zich in MH17-proces

DNB waarschuwt: 1 miljoen gezinnen hebben te weinig spaargeld om tegenslag op te vangen

11:40 Eén op de zeven Nederlandse huishoudens is niet in staat om binnen een maand 2000 euro bij elkaar te krijgen als zich een onverwachte financiële tegenvaller voordoet. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Met name huurders, alleenstaanden met kinderen en mensen die rood staan op betaalrekeningen zijn vaker financieel kwetsbaar.