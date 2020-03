Eerste coronabesmetting in gevangenis: gedetineerde in gevangenenziekenhuis besmet

Woensdag werd al bekend dat door gevangenissen in heel Nederland zeker twintig gedetineerden zijn geisoleerd omdat het vermoeden bestaat dat zij besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ook zij zijn geïsoleerd en hebben geen contact met andere gevangenen. Volgens minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft het personeel in het gevangenenziekenhuis in Scheveningen goed gehandeld. ,,Het personeel was hier op voorbereid en heeft snel en adequaat gehandeld. Veiligheid van gedetineerden en personeel staat voorop,” schrijft hij op Twitter. De DJI isoleert gedetineerden die last hebben van verkoudheidsklachten, hoesten of kortademigheid zijn. Ook als ze en boven de 38 graden Celsius koorts hebben worden zij uit voorzorg geïsoleerd op een eenpersoonscel.

De uitbraak van het virus zorgt ook in de Nederlandse gevangenissen voor grote onrust. Alle verloven van gedetineerden zijn tot 6 april ingetrokken, bezoek van familie en vrienden is niet meer toegestaan omdat het bezoekuur is geannuleerd en ook advocaten zijn tot die tijd niet welkom om hun cliënten te bezoeken. Bovendien kunnen gevangenen de komende tijd veel minder luchten en gebruik maken van recreatiemogelijkheden in de gevangenis. Eenzaamheid ligt daardoor op de loer, stelt belangenvereniging Bonjo. ,,Als je binnen zit en je komt helemaal niemand van buiten meer tegen, dan grijpt dat hard in. Zeker omdat we niet weten hoelang deze situatie gaat duren,” stelde voorzitter van Bonjo eerder in de Volkskrant.