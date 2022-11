Eerste dag aangepaste dienstregeling NS verloopt soepel maar wel drukker dan anders

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV zegt dat het vanochtend wel drukker was dan anders in de treinen. Rond Leiden Centraal kwamen mensen door een defecte bovenleiding in de problemen. ,,Daar was het echt heel druk.” Volgens de organisatie zitten treinen ,,overvol met mensen die echt de trein moeten nemen, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben”. De organisatie is het niet eens met de aangepaste dienstregeling en vindt dat de NS weinig flexibel is.