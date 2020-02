Eerste klasse in treinen nog lang geen verleden tijd

Zo laat de Nederlandse Spoorwegen bij monde van woordvoerder Arno Leblanc weten geen plannen te hebben om de eerste klasse af te schaffen. ,,De eerste klas dekt de behoefte van een specifieke groep reizigers, klanten die anders de auto zouden nemen. Afschaffen lost wat ons betreft ook niets op, dan wordt het weer drukker op de weg. Je kunt wel zeggen dat het beter is voor de drukte omdat er dan meer plek is in de trein, maar dat kun je maar één keer doen en heeft dus ook maar één keer effect. Op de lange termijn heb je er niet veel aan. Wij zoeken de oplossing dan ook in het verlengen van treinen en in aanpassingen aan infrastructuur en perrons.’’



Volgens Leblanc werkt verlengen goed. ,,De Sprinter tussen Oss en Den Bosch was ooit de drukste trein van Nederland. We hebben daar gekozen voor verlenging en nu heeft iedereen een zitplaats. In Sprinters is de verhouding 10% eerste klasse en 90% tweede klasse, in de intercity is het 15% om 85%. Die verhouding baseren we natuurlijk ook op de vraag die we zien.’’