Eerste landelijke nachtvorst gemeten in de Bilt: ‘Maar echt winter gaat het nog niet worden’

Interview Lucas van de Meerendonk geniet van het ouderschap: ‘Had ik nooit kunnen bedenken’

15:51 Griezelige versjes met veel poep, pies en gekke ouders. Lucas van de Meerendonk (36) schreef Pas op voor de billenbijter! Mezza ging in gesprek met de Jeugdjournaal-presentator over zijn boek, het vaderschap en zijn ouders. ‘Ik ben een blije labrador, maar na de dood van mijn moeder was ik helemaal de weg kwijt.’