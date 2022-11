Eerste lokale vorst gemeten en dat is ‘rijkelijk laat’

Al kort na de warmste 12 november ooit gemeten dook de temperatuur onder het vriespunt. Nier alleen in het Limburgse Ell, maar ook in Woensdrecht (Noord-Brabant) koelde het afgelopen nacht af tot onder nul. De vorige keer dat het ergens in Nederland op 1,5 meter hoogte vroor was op 9 mei. In Leeuwarden daalde het kwik toen naar -0,6 graden. Aan de grond vroor het afgelopen nacht op meerdere plaatsen zelfs tot -4,7 graden (in Eindhoven), maar de eerste vorst aan de grond werd al op 20 september gemeten.

Het is voor het eerst in 22 jaar dat het pas zo laat in het najaar weer onder de nul graden was op 1,5 meter hoogte. In het jaar 2000 was het zelfs nog een maand later: toen verscheen pas op 16 december een minnetje voor de temperatuur met -1,8 graden in Gilze-Rijen. Op 17 december van dat jaar noteerde ook het meetstation in De Bilt een vorstdag. In geen ander jaar was de eerste officiële vorstdag zo laat.



Vorig najaar daalde de temperatuur op 16 oktober voor het eerst lokaal tot onder nul. In 2020 was 17 oktober de eerste lokale vorstdag en in het najaar van 2019 werd de eerste vorst op 29 oktober gemeten. In het huidige klimaat komt het gemiddeld op 23 oktober voor het eerst tot lokale vorst, meldt Weerplaza.