Eerste megazeewierboerderij van Nederland voor de kust van Goeree-Overflakkee

Het telen van het zeewier wordt gedaan door het bedrijf Seaweed Harvest Nordsea, dat hier al ervaring mee heeft opgedaan in Zeeland. De boerderij, op 2 kilometer voor de kust van Goeree-Overflakkee, moet uiteindelijk over een jaar of vijf 4000 hectare (één hectare is ongeveer even groot als 1,5 voetbalveld) tellen. Ter vergelijking: de grootste boer op dit eiland heeft 600 hectare grond. De potentie is vele malen groter. De rest van de Noordzee lonkt en die is duizenden vierkante kilometers groot.