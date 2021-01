Eerste nacht met avondklok: politie deelt boetes uit, noodbevel op Urk

Op verschillende plaatsen in het land is gisteravond gedemonstreerd tegen het ingaan van de avondklok. Op Urk vernielden relschoppers een teststraat van de GGD en in het Limburgse Stein zijn veertien mensen aangehouden die lak hadden aan de maatregel. Ook in Rotterdam en Amersfoort waren er protestacties.

Burgemeester Cees van den Bos van Urk liet zaterdagavond weten zich te schamen voor wat er zaterdagavond in zijn gemeente gebeurde. Vele tientallen jongeren waren op de been om te protesteren tegen de avondklok, die om 21.00 uur inging.

Nadat de maatregel van kracht werd, reden jongeren in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein. Een coronateststraat van de GGD bij het terrein werd in brand gestoken, bevestigt de politie. Ook werden er stenen gegooid richting agenten.

De Dam in Amsterdam was gisteravond vrijwel uitgestorven na het ingaan van de avondklok. De burgemeester gaf een noodbevel af en de ME werd opgeroepen vanwege de onrust. Twee mensen zijn aangehouden en tientallen bekeuringen zijn uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok, aldus de politie. Een uur na het ingaan van de avondklok waren er volgens de politie nog altijd zo'n vijftig auto's op het haventerrein.

De gemeente Urk, politie en het Openbaar Ministerie lieten vannacht weten ,,zeer verontwaardigd te zijn over de gebeurtenissen”. ,,Vanavond was een groep relschoppers actief die de rust op Urk verstoorde. Met een gedrag waar geen woorden aan kunnen worden gegeven", schrijven ze in een verklaring.

,,Van het gooien van vuurwerk en stenen tot aan het vernielen van politieauto’s en met als dieptepunt het in de brand steken van de testlocatie van de GGD", stellen de drie partijen. ,,Dit is niet alleen volstrekt onacceptabel, maar ook een klap in het gezicht van in het bijzonder de GGD-medewerkers die bij de testlocatie alles doen om Urkers te helpen.”

Volgens de gemeente, politie en het OM wordt de avondklok “de komende week strikt gehandhaafd” op Urk.

Op Urk werd een noodbevel afgegeven vanwege de onrust.

Stein

In het Limburgse Stein gingen jongeren zaterdagavond de straat op om bij elkaar te komen, muziek te maken en alcohol te drinken, zei de politie. Zeker honderd jongeren hadden zich rond 21.00 uur verzameld in het centrum. Van daaruit trokken ze door de straten, ,,dictatuur’’ scanderend.

Ze werden toegesproken door iemand met een megafoon die zei: ,,Vandaag is de eerste dag dat we laten weten dat we er klaar mee zijn.’' Ook staken ze vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie.



Ook hier kwam de ME er aan te pas. Rond 23.00 uur was de rust weergekeerd, veertien mensen zijn aangehouden. Nog meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, liet de politie weten. Een agent raakte lichtgewond.

Demonstraties

De Rotterdamse politie deelde boetes uit aan demonstranten die buiten waren voor een betoging tegen de avondklok. Een groep van ongeveer vijftig mensen had zich daarvoor verzameld bij de Markthal.

Zo’n veertig aanhangers van actiegroep Viruswaarheid protesteerden in Amersfoort. In Den Helder was er een groep van circa veertig demonstranten, meldde het Noordhollands Dagblad. Negen mensen kregen daar een boete.

Fuik

Volgens Rijkswaterstaat lagen de snelwegen er zaterdagavond leeg bij. ,,Van verkeersdrukte is geen sprake. Het is heel stil. Mensen hebben zich er gewoon aan gehouden om om 21.00 thuis te zijn”, meldde een woordvoerder.

Op de A2 bij Zaltbommel hield de politie een controle: 45 automobilisten werden op de bon geslingerd, omdat ze zonder geldige reden na 21.00 uur buiten waren. De fuik op de A2, die een kleine twee uur duurde, was gisteravond de enige grote controle van het wegverkeer. De rest van de nacht werd er op reguliere wijze gepatrouilleerd. Mogelijk wordt er komende nachten op meer snelwegen op deze manier gecontroleerd.

Automobilisten werden op de A2 ter hoogte van Zaltbommel gecontroleerd door de politie.