Eerste nachtvorst dient zich aan, maar breekt geen vriesrecords

Interview René Froger: Als ik lege rijen zie, word ik gek

9:17 Dat René Froger (57) altijd gewoon is gebleven, is een misverstand dat hij graag uit de weg ruimt. Tuurlijk, hij is van vlees van bloed. Hij houdt van zijn familie en hij eet graag een balletje gehakt. ‘Maar als ik heel gewoon zou zijn, was ik ook een heel gewone artiest en dat ben ik niet.’ Vanaf volgende week hoopt hij weer op volle zalen.