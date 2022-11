Eerste natuurijsbaan open na één nacht matige vorst: ‘Het is gezellig druk, allemaal vrolijke gezichten’

UpdateSchaatsliefhebbers kunnen sinds 08.15 uur in Winterswijk hun hart ophalen op het eerste natuurijs van het najaar in Nederland. De ijsdikte bedraagt na één nacht matige vorst 12 millimeter. ,,Dat hebben we nog nooit eerder gehad’’, zegt een dolenthousiaste Tim Jonker van de plaatselijke ijsvereniging tegen deze site.

De omstandigheden afgelopen nacht waren volgens hem ideaal. ,,In plaats van de verwachte vier tot vijf graden vorst hebben we min acht graden gemeten. De uitstraling was groot dankzij het heldere weer. Daardoor konden we maximaal sproeien en ging het snel.’’

De Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) heeft maar weinig nodig voor een dun laagje ijs. Dankzij de goed geïsoleerde asfalt ondergrond en een uniek sproeisysteem, kan er in één nacht al een ijsvloer worden gecreëerd. Daardoor kon er op 3 april van dit jaar ook worden geschaatst. Er lag toen 4 millimeter natuurijs. Nu is het opnieuw raak.

Voorzitter Auke Spijkstra kondigde zaterdagmiddag aan dat er gesproeid ging worden en dat schaatsen naar alle waarschijnlijkheid mogelijk zou zijn vanaf zondagmorgen 08.15 uur. Die mededeling bleef niet onopgemerkt, zo blijkt. ,,Om kwart voor acht stonden de eerste schaatsliefhebbers al voor de poort’’, zegt medebestuurslid Jonker. Een half uur later konden ze hun eerste rondjes maken. ,,Ik schat dat er inmiddels een paar honderd schaatsers zijn. Het is gezellig druk en zie allemaal vrolijke gezichten.’’

Twee banen

De ijspret vindt plaats op twee banen, vervolgt hij. ,,We hebben een grote baan voor (jong)volwassenen en een krabbelbaan waar kinderen kunnen schaatsen of het leren.’’ Hoe lang de schaatspret duurt, blijft afwachten. Volgens de voorspellingen loopt het kwik tegen de middag op. Jonker: ,,We blijven open zo lang het gaat en houden de kwaliteit van het ijs onder en boven het asfalt op vier plekken in de gaten met sensoren. Het ijs is nu in ieder geval nog hard’’, klonk het omstreeks 10.30 uur door de telefoon.

Jonker heeft zelf nog niet op de schaats gestaan maar hoopt dat wel nog even te kunnen doen. Het bestuurslid heeft voorlopig dringender zaken aan zijn hoofd. ,,Ik heb het nu te druk met het organiseren van de koek-en-zopie maar ga het straks wel even proberen’’, zegt hij met hoorbare voorpret.

Winterswijker Wim Ruesink was een van de vroege vogels op de ijsbaan. ,,Ik woon dichtbij en dacht: daar moet ik even kijken.’’ Hij schaatst zelf niet maar fotografeert en filmt fanatiek en deelt de beelden op Twitter. ,,Geweldig, het is hier een gekkenhuis.’’

Zondagnacht zijn strooiwagens op pad gegaan vanwege de eerste keer matige vorst:

Volledig scherm In de rij voor het eerste ijs op de wonderijsbaan van Winterswijk in het najaar van 2022. © DG

Volledig scherm Rondjes schaatsen op de Winterswijkse ijsbaan. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm Oefenen met schaatsen op het eerste natuurijs van het seizoen op de Winterswijkse schaatsbaan. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm De eerste schaatsers op de wonderijsbaan van Winterswijk in het najaar van 2022. © DG

