Eerste officiële vorstdag van 2023, zelden zo laat

De eerste officiële vorst van het jaar komt laat. Slechts in vier jaren was de eerste vorst van het jaar nog later. Het record staat op 1976, toen pas op 24 januari de eerste vorst werd gemeten. De tweede plaats wordt ingenomen door 22 januari 2007 en 20 januari 1948 en 1998 staan op de gedeeld derde plaats.

De laatste keer dat het vroor in De Bilt was op 18 december. Half december was er een forse koude periode, er kon toen op verschillende plekken in het land zelfs even geschaatst worden. Op de koudste dag werd het -10,6 graden in Eelde. Daarna brak een zachte periode aan, die inmiddels ten einde is. Deze week is het vrij koud en de komende dagen zal het vaker licht gaan vriezen.