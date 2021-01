Eerste prik met coronavaccin in Nederland gezet: ‘Waanzinnig moment’

Nederland is daarmee niet langer de eenzame witte vlek op de vaccinatiekaart van Europa. Meteen na Elkadiri krijgen nog drie Brabantse zorgmedewerkers een prik voor het oog van het ganse land: Lucas van der Kallen, Linda van den Hurk en Lyan de Roos. Daarna komt de stroom zorgmedewerkers op gang in Veghel. Later vandaag, vanaf 14.00 uur, begint ook een aantal ziekenhuizen met vaccineren.



Minister Hugo de Jonge gaf in Veghel het startschot voor de vaccinatiecampagne. Dat deed hij door de vier Brabantse zorgmedewerkers officieel uit te nodigen voor de injectie met het Pfizer-vaccin. Hij sprak van een ‘waanzinnig moment'. Het gaat nog wel even duren voordat alle ellende achter de rug is, maar ‘we maken een begin. Hier in Brabant waar de crisis begon. Eindelijk’, aldus de bewindsman, die de farmacie looft voor het vaccin. ,,Enorme prestatie. Het gaat nu echt beginnen!’’



Verpleeghuismedewerker Elkadiri was klaar voor de prik. ,,Het voelt voor mij als een morele verplichting naar mijn cliënten. Als zij daardoor langer van hun kinderen en kleinkinderen kunnen genieten en de maatschappij weer normaler kan worden, draag ik daar graag mijn steentje aan bij.”