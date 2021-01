Eerste schaatser op flinterdun natuurijs in Friesland en zelfs op 4,5 millimeter in Winterswijk

Leo Schuil uit Leeuwarden en Herman van der Geest uit Oudebiltzijl inspecteerden het ijs onder de volle maan en constateerden dat het na een nachtje matige vorst met temperaturen tot -7 graden Celcius nog flinterdun was. Toch besloten ze na enig wikken en wegen de ijzers onder te binden. Het duo kreeg later gezelschap van Jochem de Vries en Anna Heeringa uit Eastermar. De vier konden alleen kleine stukjes langs de rand schaatsen. Het ijs kraakte flink, verklaarden ze tegenover de regionale nieuwssite Waldnet.

Ook in Winterswijk kan vandaag weer geschaatst worden maar dan op de nieuwe ijsbaan. Die kon vanwege de avondklok pas vanaf 4.30 uur besproeid worden. Desondanks is de ijslaag van 4,5 millimeter om de leden en donateurs van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) vanmorgen te ontvangen op de 400-meterbaan, meldt Tubantia. Liefhebbers moeten wel reserveren omdat er maar 75 schaatsers per tijdsblok van anderhalf uur welkom zijn. ,,De eerste groep is vol, maar als het ijs goed blijft kunnen we vandaag hopelijk veel meer schaatsliefhebbers ontvangen”, verklaarde voorzitter Auke Spijkstra tegenover de nieuwssite.