Eerste sneeuw van het seizoen is gevallen

Ook zijn er met name in het noorden van het land fikse hagelbuien. Het KNMI waarschuwde in de nacht van zaterdag op zondag plaatselijk voor gladheid en gaf daarom code geel uit. Inmiddels is die waarschuwing ingetrokken.

Volgens Weerplaza hoort een beetje natte sneeuw bij de laatste dagen van november. Dat komt door de koude lucht. Ook een graadje vorst in de nacht is niet ongebruikelijk. Overdag wordt het in de loop van volgende week 5 of 6 graden en in de nacht komt het kwik al snel weer rond nul te liggen.