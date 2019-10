Eerste strooiwagens alweer op pad gestuurd wegens kans op gladheid

Dna-onderzoek moet bewijzen of kinderen Ruinerwold echt van Gerrit Jan van D. zijn

28 oktober De 67-jarige vermeende vader Gerrit Jan van D. van het in afzondering levende gezin in Ruinerwold moet van het Openbaar Ministerie (OM) in voorarrest blijven. Hij zit vast op verdenking van het onder dwang vasthouden van zes jongvolwassenen. Het Openbaar Ministerie wil met een dna-onderzoek vaststellen of de jongeren inderdaad kinderen zijn van de man, schrijft het Dagblad van het Noorden.