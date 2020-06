Eerste tropische dag is met 30 graden een feit: kans op hittegolf lijkt verkeken

video | updateDe eerste tropische dag van 2020 is een feit. In het Limburgse Arcen werd het iets voor half twee vanmiddag 30 graden. Verwacht wordt dat het de komende uren op nog meer plekken 30 graden wordt. Na Arcen is het op dit moment het warmst in Hoek van Holland. Vorig jaar was al op 2 juni sprake van de eerste officiële tropische dag.

Vanmorgen om 07.45 uur was het al 19 graden in Zeeland, meldt Weerplaza. Een voorbode voor een flink hete dag. Het KNMI heeft voor met name de zuidelijke helft van het land een code geel afgegeven. In Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg zal het vandaag naar verwachting het eerste tropisch warm worden met temperaturen van boven de 30 graden.

,,De zon schijnt overal volop, dus wat dat betreft zijn de omstandigheden overal gelijk. Maar je hebt ook een warme atmosfeer nodig. Op 1000 tot 1500 meter hoogte stroomt de warme lucht vandaag via het zuidwesten ons land binnen. Vandaar dat het zuiden de meeste kans maakt op 30 graden”, vertelt Michiel Severin van Weerplaza.

(lees verder onder de hittekaart)

Hitteprotocol

Vanaf 10.00 uur deze morgen stelt Rijkswaterstaat dan ook het zogeheten ‘hitteprotocol’ in. Dit houdt in dat gestrande reizigers sneller hulp krijgen. Ook komt er extra toezicht op veevervoer. Het RIVM stelt voor delen van Nederland het hitteplan in. Het plan is actief in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. ‘Voorkom oververhitting met eenvoudige maatregelen: drink voldoende, houd jezelf en je huis koel en zorg voor elkaar’, is het advies van het RIVM.

Het protocol geldt voor de provincies waar volgens het KNMI een grote kans is op temperaturen van 30 graden of hoger. Het gaat dan om alle provincies behalve Groningen, Friesland en Drenthe. De maatregel geldt tot 20.00 uur, en duurt waarschijnlijk meerdere dagen.

Hogedrukgebied

Het is de aankomende dagen zo warm in Nederland omdat we momenteel te maken hebben met een krachtig hogedrukgebied in de buurt van ons land, meldt Weerplaza. De zon schijnt volop en er waait een zwakke tot matige oostelijke bries. Tegelijkertijd stroomt vanuit het zuidwesten warme lucht onze atmosfeer binnen. Het zijn de ideale ingrediënten om de temperatuur op te laten lopen tot tropische waarden.



De laatste keer dat het tropisch warm was in ons land is ruim driekwart jaar geleden, 296 dagen om precies te zijn. Op 31 augustus 2019 was het op meerdere plaatsen in het (noord)oosten en zuiden van het land warmer dan 30 graden.



Extreem warm, recordwarm, wordt het overigens niet. Hete lucht vanuit Zuid-Europa zou dan naar ons land moeten stromen, maar die lucht is daar gelukkig nog niet aanwezig. Het record voor vandaag staat op 32,6 graden en stamt uit 2016.

Volledig scherm Genieten van een ijsje op het strand van Zandvoort. © Pim Ras Fotografie

Vrijdag het warmst

Zoals het er nu naar uitziet wordt vrijdag de warmste dag. De wind draait dan tijdelijk naar het zuidoosten en daarmee stijgt het kwik in het zuidoosten naar 32 of 33 graden. In de rest van het land wordt het vrijdag ook tropisch warm, met uitzondering van de Waddeneilanden. Daar blijft het onder de 30 graden.

Vrijdag in de namiddag of avond drijven er wel wolken vanuit het zuidwesten het land binnen. De kans op een regen- of onweersbui neemt vanaf dat moment toe. De zaterdag wordt een overgangsdag. De tropische lucht wordt uit het land verdreven en dat gaat gepaard met een afwisseling van zon, wolkenvelden en buien. Daarbij is ook onweer mogelijk. De maximumtemperatuur is onzeker, maar haalt waarschijnlijk nog wel de 25 graden. 30 graden lijkt onwaarschijnlijk.

Hittegolf

De kans op een eerste landelijke hittegolf lijkt, zo meldt Weerplaza, echter verkeken. De kans op onweer neemt na een aantal dagen tropische warmte toe. Mogelijk komt het er regionaal nog van. Voor een hittegolf moet het tenminste vijf dagen aaneengesloten 25 graden of hoger worden. Van deze aaneengesloten reeks dagen moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur 30 graden of hoger zijn.



Hittegolven in juni zijn in ons land sowieso bijzonder. Sinds het begin van de metingen in 1901 in De Bilt is het in de maand juni slechts twee keer tot een volledige hittegolf gekomen van de 28 landelijke hittegolven die in De Bilt gemeten zijn. Dat wil zeggen dat de hittegolf is begonnen en geëindigd in de maand juni. Dit gebeurde in 1941, van 20 tot en met 26 juni, en in 2005, toen tussen 18 en 24 juni aan de voorwaarden van een hittegolf werd voldaan.

Smog

Door de hitte kan er de komende dagen smog in de lucht hangen. Op woensdag en donderdag wordt dit vooral in het zuiden verwacht, op vrijdag in het hele land. Mensen die daar last van hebben, kunnen beter binnen blijven en geen inspanning verrichten, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vooral aan het einde van de middag en in het begin van de avond kan de lucht vuil zijn. Mensen kunnen er door hoesten en er kortademig van worden. Ook kunnen ogen en neus irriteren. Na vrijdag komt de wind uit het westen en gaat het meer regenen en zal de smog afnemen.

Volledig scherm Goed blijven smeren is belangrijk. © Pim Ras Fotografie

Stranden

Op social media is te zien dat de eerste mensen vanmorgen al vroeg onderweg waren naar het strand. Veilheidsregio's hebben voor zover bekend nog geen extra maatregelen genomen om drukte op de stranden te voorkomen. Wel blijft de regel gelden dat ook op de stranden te allen tijde anderhalve meter afstand moet worden gehouden.

Zaterdag is zoals gezegd een overgangsdag naar minder warme temperaturen. Hoe lang we de hitte kwijt zijn, is onzeker. ,,Er zijn modellen die in de loop van volgende week de temperatuur weer laten oplopen tot tropische waarden, maar op dit moment zijn die nog in de minderheid”, besluit Michiel Severin van Weerplaza.

Zwemmers die in in natuurwater willen duiken, moeten oppassen voor blauwalg. Door de droogte van de afgelopen maanden in combinatie met hoge temperaturen kan de ziekmakende bacterie zich heel snel ontwikkelen, waarschuwen waterbeheerders in het hele land. ,,Gebruik ogen en neus, ook voordat een hond in het water springt”, raadt waterschap Scheldestromen aan.

Hoeveel weet jij van hitteprotocollen en hittegolven?