Eerste twee dagen van marathonblokkade zitten erop, wat wacht Den Haag verder?

podcast Is Mona Keijzer nou wel of niet de premiers­kan­di­daat?

In de Tweede Kamer werd met irritatie besloten over waar het kabinet qua beleid nou wel en niet mee door mag gaan, nu Rutte IV is gevallen. Ondertussen kiezen BBB, CDA en GroenLinks-PvdA positie in de campagne. En wat is nou precies de positie van Mona Keijzer bij BBB?