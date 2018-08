Eerste vernieuwde Sprinters met wc vanaf vandaag op het spoor

,,Een Sprinter zonder wc, ooit leek dat een goed idee. Met de kennis van nu zeggen we: hadden we niet moeten doen. Daarom nemen we in samenwerking met een consortium van Siemens en Bombardier 131 Sprinters onder handen", schrijft de NS op haar website. De treinen worden onder meer voorzien van een groot, rolstoel-toegankelijk toilet, een plek voor twee fietsen en een schuiftrede bij de deur. Ook komen er twee gemarkeerde plaatsen voor rolstoelen met daarbij een speciale hulpknop. Voor mensen met een visuele beperking is voelbare informatie aangebracht zodat zij zo goed mogelijk op de tast hun weg kunnen vinden.

Eind 2021

De eerste twee treinen zijn klaar en rijden vanaf nu in de dienstregeling. Binnenkort volgt nog een trein. Naar verwachting zijn eind 2021 alle 131 treinen aangepast.



De Tweede Kamer verplichtte de NS, een staatsbedrijf, al in 2011 om ervoor te zorgen dat in 2025 in alle treinen een toilet aanwezig is. De kosten van de ombouw bedragen vele tientallen miljoenen euro's.



Overigens steekt de NS 'voor meer comfort' de 35.000 treinstoelen van de 131 Sprinters ook in een nieuw jasje vanaf begin 2019. Hiermee is de bekleding hetzelfde als in het andere type Sprinter dat rondrijdt.