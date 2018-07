Eerste Vierdaagseloper 'per speedboot' binnen, nog 41.000 te gaan

De eerste Vierdaagsedeelnemer is al enige tijd binnen binnen. Ver voor 9.00 uur rolde Ronald van Dort, de 36-jarige Afghanistanveteraan die de hele week al met zijn rolstoel over het Vierdaagseparcours raasde, over de Via Gladiola.

Na hem volgen er nog zo'n 41.000 lopers en rolstoelers, die vandaag naar verwachting door enkele honderdduizenden mensen langs de route worden ingehaald. Dat publiek begint zich rond tienen te installeren, hoewel er dagen geleden al stoelen en bankstellen langs de route zijn neergezet om verzekerd te zijn van een goede plek bij de intocht.

Omdat de pontonbrug bij Cuijk er vanochtend nog niet lag, is Ronald van Dort vandaag met een speedboot de Maas over gezet. ,,Dat was echt wel mooi", zegt de Ridderkerkse Afghanistanveteraan.

Twijfelen

Van Dort ging in zijn rolstoel klokslag 04.00 uur van start en kwam om 08.30 uur bij de finish op de Wedren aan. Onderweg kwam hij niet al te veel mensen tegen maar toch zaten er al toeschouwers aan de kant. ,,Je zag ze twijfelen, moeten we klappen of niet. Ze wisten niet zeker of ik aan de Vierdaagse meedeed.’’

Nou doet Van Dort het ook niet voor het applaus. Hij wilde gewoon kijken of hij het zou halen, 40 kilometer per dag in een rolstoel. ,,Ik heb het voor mezelf gedaan. Dat was het. Ik wilde ook uit de mensenmassa blijven. Dan raak je iedereen en iedereen raakt jou. Dan word ik boos.’’