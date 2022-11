Eerste witte landschap een feit, later vandaag op meer plekken mogelijk sneeuw

Het sneeuwt! Voor het eerst dit najaar komen er meldingen binnen van besneeuwde grasvelden, auto's en daken. De sneeuw is gevallen in het noorden van de provincie Groningen. Het is onvoldoende voor sneeuwpret, al is van de sneeuw op de auto’s wel een enkele sneeuwbal te maken.

Enkele lichte buien trokken vanmorgen vanaf de Waddenzee over het noorden van Groningen. ,,Dit leverde een klein beetje sneeuw op dat op daken, auto’s en gras wat bleef liggen", meldt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline. Het gaat om een dun poederlaagje sneeuw en is slechts regionaal aanwezig.

Voorlopig blijft de sneeuwval beperkt tot een heel klein beetje in het noordoosten van het land. Aan het einde van de middag is er kans op meer sneeuw in waarschijnlijk vooral Friesland, Drenthe en Overijssel.

Vaker sneeuw

Dat het alleen in het noordoosten van het land gesneeuwd heeft is niet bijzonder. Gemiddeld sneeuwt het jaarlijks 19 dagen, maar in het oosten ligt dit aantal hoger. In bijvoorbeeld Eelde (Noord-Drenthe) sneeuwt het gemiddeld 24 dagen per jaar. In Vlissingen komt het gemiddeld maar tot 13 sneeuwdagen. Een sneeuwdag is een dag waarop sneeuwvlokken zijn waargenomen, ongeacht de hoeveelheid vlokken en ongeacht of de sneeuw blijft liggen.

Vorig jaar kwam het in de nacht van 26 op 27 november regionaal tot een wit landschap. Vooral uit het oosten van Brabant kwamen meldingen van sneeuwval, maar ook in delen van Gelderland en lokaal in Overijssel was het wit.

Het aantal dagen dat we getrakteerd worden op een sneeuwdek neemt door de opwarming van het klimaat snel af. Van 1981 tot 2010 lag er gemiddeld in het land nog op 37 dagen een gesloten sneeuwdek en halverwege de vorige eeuw was dat nog 58 dagen. De winter van 1969 tot 1970 kende het grootste aantal dagen met een gesloten sneeuwdek. Op maar liefst 126 dagen lag er wel ergens sneeuw in Nederland. In de winter van 2013-2014 lag er slechts op vijf dagen een pak sneeuw.

