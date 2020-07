Effect lockdown uitgewerkt, inbrekers weer als vanouds op pad

Doordat Nederlanders als gevolg van de coronabeperkingen massaal thuis gingen werken, kelderde het aantal inbraken spectaculair. Eind april lag het aantal woninginbraken liefst 60 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In heel Nederland sloegen inbrekers in de week van 27 april tot 3 mei ‘slechts’ 294 keer toe, tegen 731 maal in 2019.

Het totale aantal woninginbraken in de lockdownperiode (van maart tot eind juni) kwam uit op 6951 maal, 37 procent minder dan de 11.041 in dezelfde periode vorig jaar. Sinds het kabinet de lockdown in diverse stappen versoepelde, ziet de politie de cijfers echter snel oplopen. Medio mei lag het aantal woninginbraken nog steeds zo’n kwart lager dan normaal. Afgelopen week bedroeg de daling slechts 11 procent minder dan begin juli 2019. Inbrekers sloegen in heel Nederland 510 keer toe: dat zijn slechts 60 inbraken minder dan begin juli 2019.

Vakantiepiek

Sybren van der Velden, projectleider landelijk coördinatieteam Woninginbraak & Heling, is niet verbaasd. ,,Door de versoepelingen gaan meer Nederlanders naar hun werk en wordt het drukker op de weg. Inbrekers zien hun kansen daardoor snel stijgen.’’ In tegenstelling tot straatroven vermijden inbrekers confrontatie en geweld, legt hij uit. ,,Ze willen snel naar binnen en naar buiten. Als mensen dus thuis zijn, blijven ze weg.’’

De politie verwacht dat de trend doorzet en dat het aantal inbraken vrijwel als normaal zal pieken tijdens de vakantiemaanden juli en augustus. Wat meespeelt is dat ook de grenzen met het buitenland weer open gaan. Mobiele bendes uit Oost-Europa en Zuid-Amerika kunnen daardoor weer gemakkelijker toeslaan.

Verzekeraars herkennen de cijfers. Allianz ziet het aantal schades door woninginbraken stijgen. ,,Ook zien wij het aantal vragen toenemen op onze klantenservice. Dit is voor ons een sterke indicator dat Nederland weer op gang komt”, stelt Steffie van der Velde. Ook Interpolis ziet het aantal meldingen oplopen. De toename loopt parallel aan de versoepelingen van het RIVM, aldus de verzekeraar in zijn inbraakmonitor.

Volledig scherm Sybren van der Velden, landelijk coördinator Woninginbraak & Heling. © Erik van 't Woud

‘Huis niet te netjes achterlaten’

De politie adviseert Nederlanders hun huis goed achter te laten als ze op vakantie gaan. ,,Sluit de ramen, ook op hogere verdiepingen, en laat een lichtje aan”, zegt landelijk projectleider Van der Velden. Mensen moeten hun woning bovendien niet te netjes achterlaten. ,,Daar letten inbrekers op.”



Volgens verzekeraar Allianz worden inbrekers steeds inventiever in het selecteren van een geschikte woning. ,,Ze leggen takjes tussen de deurpost of een papiertje bij je autoband om te zien of die er over enkele dagen nog liggen.”