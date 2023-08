Efteling-bezoeker betrapt gezin met tassen vol gestolen souvenirs ter waarde van 500 euro

Sociale controle

Beveiligers troffen de vrouw even later in het park aan en namen haar mee. Ook haar man werd uiteindelijk gevonden. Samen hadden ze voor zo’n 500 euro aan spullen buitgemaakt. Een woordvoerder van de Efteling bevestigt dat er een dief is betrapt die dag. Hij laat weten blij te zijn met de ‘sociale controle’ in het park. ,,Als er diefstal of vernieling plaatsvindt, hopen we dat gasten ons op tijd informeren.”