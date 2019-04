Efteling-medewerkers doen gratis poefs van de hand op Marktplaats: tientallen euro's geboden

De directie van de Efteling is maar wat blij met de 5.351.572 mensen die het attractiepark vorig jaar bezochten. Daarom kregen alle medewerkers een gratis poef, met daarop een groot label met dit getal. Speciaal gemaakt voor de Efteling, blijkt ook uit het kleine logootje dat eraan genaaid is. Een leuke geste voor de mensen die dag in dag uit de attracties draaiende houden.



Maar niet iedereen is daar even blij mee. Zoek sinds twee dagen op ‘Efteling’ en ‘poef’ op Marktplaats en je vindt allerlei medewerkers die van hun cadeautje af willen. Hij past niet in het interieur of is gewoonweg te groot voor in huis.