Eigen berekening boerenbelangenclub: ‘Boeren dragen véél minder bij aan stikstof’

Exclusief interview Songfesti­val wordt ‘down to earth- show’: Wel Lenny Kuhr, géén Madonna

18:00 Met winnaars als Lenny Kuhr en Getty Kaspers, freestyle dansers in alle uithoeken van Nederland en gastoptredens op Rotterdamse locaties wordt het Eurovisie Songfestival 2020 anders dan alle andere jaren. Head of Show’ Gerben Bakker (48) in een exclusief interview: ‘Down-to-earth past bij Nederland’.