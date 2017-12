Eigenaar aangehouden op camping Fort Oranje

De twee mochten het terrein niet meer verlaten. Ze werden even apart gezet bij de receptie en daarna opgehaald en afgevoerd door de politie. Volgens de politie wordt proces-verbaal opgemaakt tegen de twee omdat zij zonder toestemming het erf zouden hebben betreden.

Post

Engel wilde het terrein op om te 'kijken hoe het er nu voorstaat'. ,,En of ik nog post heb.'' Diverse bewoners kwamen later kijken wat er aan de hand was. Hij was vooraf niet gespannen over zijn bezoek. ,,Waarvoor moet ik gespannen zijn? Ik weet al een hele tijd niet wat ik moet verwachten.''