Eigenaar exclusief Amsterdams kledingmerk opgepakt in drugsonderzoek

Doorzoeking

De recherche deed vorige maand een doorzoeking in de woning van de verdachte in Purmerend. In het huis zijn 228.000 euro aan cash en een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen, aldus het OM. Daarnaast is een verzameling luxegoederen in beslag genomen, waaronder een klassieke auto en horloges.