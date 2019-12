Eigenaar ingestorte grillroom: ‘Alles is weg, maar ik ben blij, want Kenan leeft’

foto's Parodieën op banaan­kunst: in de bonus van 120.000 voor 0,28 euro

15:36 120.000 euro voor een aan de muur geplakte banaan klinkt als extreem veel geld, ook al is het een kunstwerk in een Parijse galerij. Dat vond ook manager Ron Soeters van de Albert Heijn in Den Bosch. Daarom plakte hij een banaan aan zijn muur op de groenteafdeling, die hij in de Bonus-aanbieding deed: van 120.000 euro voor 0,28 euro. En hij was niet de enige die het bekende kunstwerk parodieerde.