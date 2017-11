Eigenaar 'legendarische' coffeeshop ontloopt straf

Coffeeshop Checkpoint was in zijn hoogtijdagen de grootste coffeeshop van Nederland. Per dag kwamen er 1.500 tot 3.000 klanten, die een nummertje moesten trekken om aan één van de drie balies wiet te kopen.



In een interview met deze krant zei Willemsen dat die schaalgrootte een onbedoeld effect was van het beleid in Terneuzen. ,,De gemeente had kunnen weten welke omvang het zou aannemen toen het slechts twee coffeeshopvergunningen verstrekte. Van mij had het allemaal niet zo groot gehoeven. Ik ben op een trein gestapt, die maar doordenderde."