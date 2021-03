Eigenaar van ‘bezeten’ hond die meisje (12) aanviel: ‘Hij bleef maar bijten, we konden amper vluchten’

Het gezin uit het Zeeuwse Terneuzen dat zondagmiddag werd aangevallen door hun eigen hond, verkeert in diepe rouw. Ze kunnen niet geloven dat hun ‘Beer’ zo compleet door het lint ging. Ze werden in benen en armen gebeten. Niks kon hem stoppen. Naast de verwondingen zitten ze nu met vragen, schuldgevoel en verdriet.

Het was een doodgewone zondag. Oké, het was misschien iets hectischer dan normaal. De vloer was net gestoomreinigd, er stond een muziekje op en er werd gepraat. Toch zag de 35-jarige Terneuzense vrouw (die anoniem wil blijven) niets bijzonders aan hun hond, een 6-jarige Amerikaanse Stafford. Maar plots begon hij zijn hok in de achtertuin kapot te bijten. En vanaf dat moment ging alles mis.

Naar een boerderij in Hulst

Het gezin aan het Anjerpad in Terneuzen had de Stafford al sinds hij puppy was. Dat ging prima. Samen met de twee kinderen maakte het gezin dagelijks lange wandelingen. Maar met de komst van een tweeling hielden de ouders steeds minder tijd over voor hun ‘Beer’. Met pijn in het hart brachten ze hem in november 2020 weg naar een boerderij in Hulst.

,,We zijn bij de boerderij gaan kijken en het zag er prima uit. Meer plek en meer tijd voor hem om te spelen. Er was een verwarmde kennel waar hij binnen en buiten mocht”, zegt de Terneuzense. Wat er in die maanden op de boerderij is gebeurd met Beer, is onduidelijk. Wat wel bekend is, is dat de hond drie weken geleden naar het asiel in Terneuzen is gebracht.

Toen het gezin dat via via hoorde, waren ze stomverbaasd. Ze wilden niet dat hun hond daar zou wegkwijnen. Ze besloten hem toch opnieuw in huis te nemen. Maar hoewel Beer altijd een blije en levendige hond was, leek hij sinds zijn terugkomst een stuk kalmer, wat gereserveerder dan anders.

‘Hij leek wel bezeten’