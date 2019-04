Eigenaren draaien op voor ombouwkosten Stint: 9 miljoen euro in totaal

Veiligheid

Branchevereniging Kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink) noemen de prijs ‘pittig’, maar zien geen problemen. ,,Het is zoals het is”, zegt René Loman van Branchevereniging Kinderopvang. ,,Uiteindelijk gaat het om veilig vervoer van kinderen. We onderschrijven daarom deze investeringen. Het is aan iedere organisatie zelf om te bepalen of ze hiertoe bereid zijn. Maar alternatieven, zoals busjes, kosten ook geld.”

Het komende half jaar gaat Stint Urban Mobility de bolderkarren aanpassen. Daarvoor verlaat het bedrijf de huidige fabriek in Putten en verhuist naar een groter pand in Nijkerk. Over zes weken hoopt Renzen te verhuizen.

Voor de Stint-bouwer komt nu aan maanden van onzekerheid een einde. Renzen vroeg zelfs faillissement aan voor zijn bedrijf, maar trok dat later weer in. ,,Wat er in Oss is gebeurd, het overlijden van vier kinderen, dat komt helaas nooit meer goed. Die pijn zal altijd blijven. Ook voor ons zal het nooit meer zijn zoals het was. Dat we als bedrijf nu weer uit het dal kruipen stemt me dankbaar. Vooral het vertrouwen dat in ons gesteld wordt doet me goed.”