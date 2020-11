Einde aan ellenlange reeks warme dagen

Van 1 april tot en met 19 november is het elke dag in De Bilt 10 graden of warmer geweest. Afgelopen zondag leverde dat een nieuw record op, want niet eerder sinds het begin van de metingen in 1901 was het zoveel dagen op rij 10,0 graden of warmer in De Bilt. ,,Alles bij elkaar is dat 233 dagen, vijf dagen langer dan de oude recordreeks van 228 dagen. Dat was tussen 27 maart en 9 november 2011", legt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza uit. ,,Met een maximumtemperatuur van 8,5 graden in De Bilt vandaag is die reeks dus ten einde gekomen.”

Het is niet zeldzaam dat een reeks dagen met 10 graden of warmer vanaf de zomer doorloopt tot diep in het najaar. ,,Maar gemiddeld genomen valt de eerste dag na de zomer met een maximumtemperatuur van 9,9 graden of lager rond 24 oktober. In 1974 viel de eerste dag na de zomer met 9,9 graden of minder in De Bilt al op 25 september. In het jaar 2015 moesten we daarop wachten tot 16 november, wat tot de dag van vandaag het record was. Vandaag is dit record dus officieel gebroken, dus zal voortaan 20 november 2020 in de boeken staan als de meest late eerste dag na de zomer met 9,9 graden of lager als maximumtemperatuur.”

Dat de langste aaneengesloten reeks dagen met 10 graden of warmer in een jaar steeds langer wordt, is volledig toe te wijzen aan de opwarming van de aarde. ,,Een maximumtemperatuur van 10,0 graden of hoger in De Bilt is gewoonweg minder zeldzaam geworden", aldus Janssen. ,,Voor het beeld: in de vorige eeuw was de langste reeks langer dan 200 dagen in 16 jaren, deze eeuw lukte dat al in de helft van de jaren.”

Plekje in de luwte

Dit weekend loopt het kwik weer op. Morgen zullen we veel bewolking boven ons land zien. Op enkele plaatsen wordt de bewolking ook dik genoeg om wat regen los te kunnen laten, maar op de meeste plaatsen blijft het vrijwel droog. ,,Als de zon even doorbreekt, is het vrij aangenaam met temperaturen rond 11 graden, zeker wanneer je een plekje in de luwte vindt", stelt Janssen. ,,Een prima dag voor een wandeling in de natuur dus.”

Zondag zullen we wat weerbeeld betreft een groot verschil gaan zien in ons land. In het midden van het land valt gedurende de ochtenduren af en toe regen, in het zuiden kan het zowel ‘s ochtends als ‘s middags van tijd tot tijd spetteren. In het noorden, later ook in het midden, laat uiteindelijk de zon zich van tijd tot tijd zien, terwijl het zuiden met veel bewolking en wat regen te maken heeft.

Omdat achter het regengebied koudere lucht het noorden van het land binnenstroomt, zijn de temperatuurverschillen niet heel groot. In het zuiden wordt het ongeveer 11 graden, in de noordelijke helft worden maxima van 9 of 10 graden verwacht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.