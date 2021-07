Einde aan stabiel zomerweer, stevige buien met onweer trekken over

De temperatuur blijft dit weekend op de meeste plekken nog wel goed, voorspelt Weerplaza. Morgen blaast de wind nog warme lucht vanuit Duitsland onze kant op. In het noordoosten en oosten kan het 26 graden worden. In de zuidelijke provincies drijven vannacht al buien vanuit Frankrijk binnen en wordt het niet warmer dan 24 graden.

Ook zondag kunnen in het hele land stevige buien overtrekken met onweer en kans op veel neerslag in korte tijd. Lokaal kan er wateroverlast ontstaan. Al zal de zon zich ook af en toe laten zien.

Code oranje

In het oosten van België geldt morgen zelfs code oranje. Het kan er flink gaan onweren, regenen en zelfs hagelen. Al zijn de buien niet vergelijkbaar met die van vorige week toen wateroverlast ontstond in een groot gebied. ,,Deze buien zijn niet vergelijken met die van vorige week”, zegt weerman Frank Duboccage tegen de Belgische krant HLN. ,,Toen viel er soms op 48 uur tijd meer dan 200 liter per vierkante meter. Nu is dat maar 10 tot 30 liter. Het gaat om typische onweersbuien, die niet lang boven bepaalde regio’s blijven hangen. Lokale wateroverlast is wel mogelijk.”