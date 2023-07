Einde aan verzuiling: agenten werken aan komst één grote politiebond

De Nationale Politie (NP) is met 65.000 medewerkers de grootste werkgever van Nederland. Veel politiemensen (zo’n 85 procent) zijn lid van een vakbond. Er zijn nu vier bonden: NPB, ACP, Equipe en ANPV. Dat is historisch zo gegroeid tijdens de verzuiling, toen organisaties veelal uit een christelijke of politieke stroming voortkwamen.

Van een algehele fusie is overigens nog geen sprake. Er ligt een voornemen om eerst een nieuwe overkoepelende politiebond op te richten, waar nieuwe leden automatisch lid van worden.

De vier bonden blijven voorlopig in naam bestaan. Wel zijn ze van plan hun eigen werkorganisatie samen te voegen in één kantoor, waarschijnlijk in Baarn waar de ACP en NPB al op één adres gevestigd zijn. Rond april 2024 moet daarover duidelijkheid komen. Een nieuwe naam is er nog niet. Daarvoor is een extern bureau in de arm genomen.

Jonge politiemen­sen vragen waarom ze in godsnaam moeten kiezen uit vier bonden Xander Simonis, voorzitter ANPV

De vakbonden behartigen de belangen op gebied van arbeidsvoorwaarden, maar bieden ook ondersteuning op juridisch vlak of helpen met het pensioen. ,,Vroeger waren we elkaars concurrenten. Maar dat is al lang niet meer zo. Zeker jonge politiemensen vragen waarom ze in godsnaam moeten kiezen uit vier bonden”, zegt voorzitter Xander Simonis van de ANPV. Zijn Algemene Nederlandse Politie Vereniging noemt zich de oudste politiebond van Nederland, en kwam ooit voort uit de vroegere rijkspolitie. ,,Vijf jaar geleden zou deze stap nog ondenkbaar zijn. Maar als er nu vanuit de NP (Nationale Politie, HvG) een beleidsstuk komt, doen we alle vier hetzelfde werk. Dat kan veel effectiever.”

Verzuiling speelt geen enkel rol meer, zegt ook voorzitter Jan Struijs van de NPB. Zijn Nederlandse Politiebond is met ruim 25.000 leden de grootste politievakbond van Nederland, en vormt een groot machtsblok. Toch juicht ook Struijs deze stap toe. De geesten zijn rijp voor één grote bond, merkt de NPB-voorzitter. ,,We hebben nog nooit zo goed samengewerkt als in de afgelopen jaren. Samen sta je nog sterker. Al zullen we natuurlijk wel eerst onze leden raadplegen.”