Einde dreigt voor exclusieve modemerken door coke-zaak: ‘Alles staat op het spel, de eigenaar is nodig’

De bekende exclusieve Amsterdamse modemerken My Brand en In Gold We Trust dreigen ten onder te gaan als gevolg van de drugszaak tegen eigenaar Domenico G. Hij wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel.

Dat bleek dinsdag op de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 44-jarige G. en zijn 61-jarige medeverdachte Ronny H. De rechtbank honoreerde G.’s verzoek zijn voorlopige hechtenis op te heffen niet. Zijn medeverdachte werd wel op vrije voeten gesteld omdat hij in deze zaak als een soort katvanger een ondergeschikte rol zou hebben gespeeld.

1028 kilo coke

G. wordt ervan verdacht samen met anderen te hebben geïnvesteerd in een drugslijn met Ecuador via welke in september 2020 1028 kilo cocaïne zou zijn ingevoerd in Duitsland, in een deklading van bananen, tonijn of garnalen. Hij zou begin 2021 bovendien bijna 5 kilo cocaïne en 200 gram methamfetamine verstopt in een grill via Duitsland naar Australië hebben willen verzenden. Daarnaast zou hij met anderen eind 2020 ongeveer 100 kilo cocaïne hebben ingevoerd vanuit Brazilië, verstopt in 300 bierblikjes, die weer waren verborgen in een veel grotere vracht van 23.700 bierblikjes.

Toen hij op 21 juni werd gearresteerd, vond de politie een omgebouwd gasalarmpistool en munitie in zijn huis in Purmerend. In tassen, een schoenendoos, een doosje en als losse bundeltjes vond de recherche er ook nog zo’n 250.000 euro aan contanten, die hij volgens justitie heeft witgewassen.

De Amsterdamse rechtbank ziet vooralsnog voldoende aanwijzingen voor al die verdenkingen en houdt hem in de cel. Wel namen de rechters voor die beslissing zeer ruim de tijd, omdat zowel zijn advocaat Sicco Wester als Domenico G. zelf uitvoerig hadden geschetst hoe zeer zijn bedrijven, zijn gezin en hijzelf onder zijn detentie lijden.

Grote ravage

,,Ik heb de modemerken My Brand, In Gold We Trust plus privé nog wat onroerend goed en verkoop de kleding aan de beste winkels,” had G. de rechtbank gezegd. ,,Deze strafzaak is als een heel grote sneeuwbal die één grote ravage heeft aangericht.”

Grote afnemers waaronder de Bijenkorf en webshop Otrium trokken hun handen van G.’s kledingmerken af, een factoringmaatschappij staakte het zakendoen waardoor belangrijke deals en de handel in winterkleding niet doorgaan.

Zijn vrouw kan de zaken niet draaiende houden, omdat ze ook moet zorgen voor hun ‘vier kinderen plus een bonuskind’. Raadsman Sicco Wester beklaagde zich erover dat het Openbaar Ministerie de arrestatie van G. in juni meldde in een persbericht waarvan volgens de advocaat eenvoudig de koppeling met zijn bedrijven was te maken. Dat leverde veel negatieve publiciteit op. Inmiddels stelt justitie dat de kledingbedrijven geen enkele rol speelden in de vermoede cocaïnehandel.

,,Niet alleen zijn vrouw weet het hoofd niet meer boven water te houden, ook de 35 mensen die bij My Brand en In Gold We Trust werkzaam zijn, met 35 gezinnen en 35 hypotheken, zijn afhankelijk van mijn cliënt”, zei Wester. ,,Dat staat allemaal op het spel. Mijn cliënt is heel hard nodig om te redden wat er te redden valt.”

Psychische problemen

G. heeft ook een zogeheten diabetesvoet waarin een grote wond zit die niet kan genezen in het huis van bewaring waar hij in voorlopige hechtenis zit. Wester: ,,Er zijn zorgen of hij zijn voet kan behouden. Ook is hij in detentie 12 kilo afgevallen en heeft hij psychische problemen.”

Officier van justitie, Ursula Weijtzel, ziet vooral in onderling berichtenverkeer volop bewijs voor de drugshandel. Het gaat vooral om berichten uit de gehackte server van Sky ECC, ook uit een groepschat over de gezamenlijke drugssmokkel. Weijtzel: ,,Het is een heel duidelijk, chronologisch verhaal dat zich afspeelt.”

Het bezit van het vuurwapen heeft G. bekend, zijn verklaringen over de 250.000 euro als zou het om winsten uit het casino gaan en opnames van de bank, vindt de aanklager ‘niet heel logisch’. ,,Het is opmerkelijk dat iemand met dergelijk renderende bedrijven het toch nodig vindt in de cocaïnehandel te gaan en een vuurwapen en zo veel cash in huis te hebben.”

De volgende zitting is op 16 december.