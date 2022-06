Einde omstreden 'pedopartij' PNVD na arrestatie oprichter Nelson M. in Mexico

update Twentse stichting verbijs­terd: rechtbank heeft vonnis over pe­do-activist al klaar, terwijl zaak nog dient

HENGELO/ROTTERDAM - De rechtbank in Rotterdam heeft in een strafzaak tegen de bekende pedo-activist Nelson M. al een vonnis klaar, terwijl de zaak nog loopt. Het vonnis - vrijspraak - is per ongeluk dinsdag kort online gepubliceerd op rechtspraak.nl. De betrokken rechters verbinden daar consequenties aan en willen zich terugtrekken.

10 maart