Einde ‘ongewenste’ relatie op zorgboerderij was voor schutter John S. de druppel

Ralf, cliënt bij zorgboerde­rij waar dodelijk schietdra­ma plaatsvond, zamelt geld in: ‘Wil doen wat ik kan’

Ralf van Gameren (18), één van de cliënten van zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, is een inzamelactie gestart. Voor de getroffen boerderij, voor de nabestaanden van het 16-jarige meisje en de 34-jarige vrouw die het leven lieten bij de schietpartij vorige week, en voor de zwaargewonde jonge vrouw en jongen die nog in het ziekenhuis liggen. Het verdriet is immens. ,,En ik wil doen wat ik kan om te helpen.”

10 mei