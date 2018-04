Einde van een traditie: oranje ballon op steeds meer plekken taboe met Koningsdag

De oranje ballon was altijd een vaste gast op Konings- en Koninginnedag, maar in meer en meer Nederlandse gemeenten wordt hij niet langer opgelaten. Onder druk van tegenstanders kiezen Oranjeverenigingen door het hele land voor alternatieven, soms met pijn in het hart. ,,Kinderen vonden het altijd fantastisch."

Onder meer in de regio Utrecht daalt het aantal gemeenten waarin ballonnen de lucht in worden gelaten in rap tempo, blijkt uit een rondgang van deze krant. Oranjevereniging IJsselstein zegt veel brieven van bezorgde burgers en milieuverenigingen te hebben ontvangen en deelt daarom een bellenblaas uit als alternatief voor de ballonnen.

,,Het is wel jammer dat we geen ballonnen meer oplaten want kinderen vonden het altijd fantastisch. Bellen zie je natuurlijk veel minder goed, maar het is wel een stuk beter voor het milieu’’, zegt voorzitter Patrick Simons.

Verbod

Ook in Zeeland laten steeds meer gemeenten de ballon links liggen. Bij Oranjevereniging Veere zijn de ballonnen bijvoorbeeld vervangen door een stoelendans. Uit milieuoogpunt én om een verbod voor te zijn, zegt secretaris Ronnie Louwerse. In Heinkenszand laat de Oranjevereniging wel nog één keer ballonnen op, vertelt voorzitter Leon van Zaltbommel, maar dat komt ook omdat er nog veel ballonnen over waren van voorgaande jaren.

Ook in de regio Eemland is het in veel gemeenten gedaan met de balonnen, maar niet in Nijkerk en Renswoude. ,,De aubade wordt traditioneel afgesloten met het oplaten van ballonnen. Het is een algemeen fenomeen’’, zegt Michel Beeloo van Oranjevereniging Nijkerk.

Quote Vorig jaar waren we 2.000 euro kwijt aan beveili­ging omdat activisten dreigden de boel te komen verstoren Michel Beeloo, Oranjevereniging Nijkerk

Maar wel een fenomeen met een prijs. Milieuactivisten oefenen volgens de Oranjeverenigingen veel druk uit om de ballon te bannen. Beeloo: ,,Vorig jaar waren we 2.000 euro kwijt aan beveiliging omdat activisten dreigden de boel te komen verstoren. Uiteindelijk is dat niet gebeurd.’’ Dit jaar houdt het bestuur daarom zelf een oogje in het zeil, samen met vrijwilligers. ,,Nog een keer een rekening van 2.000 euro kunnen we als vereniging niet betalen.’’

Beeloo vindt dat de verkeerde partijen de wind van voren krijgen. ,,Laat ze zich eens richten op politieke partijen die campagne voeren met ballonnen. Of laat ze zich tot de fabrikanten wenden. In Nijkerk laten we honderd ballonnen op die het keurmerk hebben van De Groene Ballon. Ze zijn gemaakt van latex, een natuurproduct.’’

Motie