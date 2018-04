Einde van rokjesdag: Vrouw laat zich geen blotebenendag opleggen

'De zon scheen, de hemel was stralend blauw en de belofte van een spoedige rokjesdag, die ene wondere dag in het jaar dat als bij toverslag alle meisjes in korte rokken lopen, hing eindelijk in de lucht', schreef columnist Martin Bril in 1996. De rokjesdag begon ooit als een onschuldige, tedere ode aan de dag waarop de Nederlandse vrouwen onaangekondigd, ineens allemaal rokjes dragen.



Bril, in 2009 overleden, vond dat met name de spontaniteit deze dag zo uniek maakt. Er wordt niks van tevoren voorspeld of aangekondigd, dat maakte het volgens hem een feestdag. ,,Rokjesdag doet mij meer dan Internationale Vrouwendag als ik zo oneerbiedig mag zijn”, aldus Bril in 2009.



Van Schaik noemt het ‘grote onzin’. ,,Een dag waarop vrouwen massaal hun benen laten zien, bestaat niet. De rokjesdag is tegenwoordig een voyeuristisch spektakel geworden rond de blote benen van vrouwen.''