Eindelijk een tegemoetkoming voor Q-koortsslachtoffers, maar patiëntje Emma (7) krijgt niets

Het gaat niet om het geld", benadrukt haar moeder Angela van der Pluijm uit Hank, verdrietig. ,,Het gaat om erkenning." Erkenning voor het toekomstperspectief dat het lieve, blonde meisje ontnomen is - evenals anderen die ná de grote Q-koortsuitbraak pas besmet werden. Die erkenning blijft nu uit, vindt Angela. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maakte vandaag bekend dat er 14,5 miljoen euro verdeeld wordt onder Q-koortsslachtoffers, maar er geldt wel een aantal voorwaarden. Eén van die voorwaarden luidt dat alleen mensen die tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011 besmet raakten, in aanmerking komen voor het geld. Dat was de periode waarin de bacterie zich via het Brabantse Herpen razendsnel over het land verspreidde. Emma van der Pluijm werd in 2011 geboren en raakte later besmet. Na de grote uitbraak dus.

Medicijn

Emma heeft het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) waardoor ze vaker dan haar lief is aan de bank gekluisterd is. Onderzoek naar een medicijn is duur, weet moeder Angela van der Pluijm. Het liefst zou ze zien dat de minister dáár geld voor vrij had gemaakt.



Angela vindt het niet te verkroppen dat haar dochter ziek kon worden, ondanks de grote uitbraak in de jaren daarvoor. ,,Er is niets geleerd." Na de uitbraak werden geitenhouderijen weliswaar verplicht hun dieren te enten tegen Q-koorts, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor hobbyboeren die kleine aantallen geiten houden. Als de vaccinatieplicht voor alle dieren was ingevoerd, dan had Emma nooit ziek kunnen worden, zegt Angela. ,,Er komen nog altijd drie patiënten per maand bij. Dat is gewoon heel veel. Het is nog steeds niet opgelost."