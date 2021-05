Eindelijk warm weer! Zondag wordt het zomers

Na de lage temperaturen in april en het koude begin van mei, is er warm weer onderweg. Zondag kan de temperatuur regionaal zelfs oplopen tot 26 of 27 graden. ,,Maar eerst moeten we nog door één of twee zure appeltjes heen bijten”, aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza .

Zaterdag trekt een zogenaamd warmtefront over onze omgeving. ,,De naam zegt het al: achter dit front bevindt zich warmere lucht. En die lucht is véél warmer!” vertelt Van Bernebeek.

Toch kan zaterdag weleens flink tegenvallen. De bewolking neemt ‘s ochtends toe en vanuit het zuidwesten volgt regen, met name tijdens de middaguren. Achter de regen stroomt de warme lucht over ons land uit. Dat betekent hoge temperaturen in de nacht naar zondag: in het zuiden wordt het niet kouder dan zo’n 14 graden.

Zomerse zondag

In de nacht naar zondag en zondagochtend stroomt subtropische lucht vanuit het Middellandse Zeegebied Nederland in. Hierdoor schieten de temperaturen overdag omhoog. In het noorden en midden worden maxima tussen 23 en 25 graden verwacht, verder naar het zuiden en zuidoosten is plaatselijk zelfs 26 of 27 graden mogelijk. ,,Dit is wel afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn”, moet de weerman erbij zeggen.

Terrasgangers op het Neude in Utrecht.

Er is sprake van enige onzekerheid. ,,De lucht is namelijk erg vochtig. Af en toe kan wat regen of een bui ‘uitwaaien’ over de kustprovincies, waardoor het weerbeeld in die regio’s kan tegenvallen. Hoe verder naar het oosten, hoe meer ruimte de zon krijgt en hoe verder de temperaturen zullen stijgen. Wel gaat de atmosfeer broeierig aanvoelen, maar overdag lijkt het verder niet tot onweer te komen.”



Zondagavond en in de nacht naar maandag kunnen vanuit Frankrijk wel enkele stevige buien ons land bereiken met kans op onweer of windstoten. Van Bernebeek: ,,De lucht is namelijk redelijk onstabiel en er staat veel windschering, waardoor de buien zich sterk kunnen ontwikkelen. Maar dit is voorlopig afwachten.”

Lang niet zo koud

Na het weekend blijft het wisselvallig weer met geregeld een bui, maar tussendoor ook ruimte voor de zon. Met een naar het westen draaiende wind zakt de temperatuur geleidelijk naar zo’n 15 tot 18 graden in de middag. ,,Toch is dat lang niet zo koud als we de afgelopen periode gehad hebben”, besluit de meteoroloog.