Eindexamenleerlingen in quarantaine om fraude te voorkomen

Vanwege een ‘roosterclash’ moeten twee internationale toetsen deze week op een ander moment gemaakt worden. Het is een groot probleem waar de laatste weken veelvuldig over is gesproken met ouders, zegt directeur Geert-Jan Nillesen van het Jan van Brabant College in Helmond.

De wereldwijde examens van het International Baccalaureate (IB), een examen Engels bovenop het reguliere curriculum, vallen dit jaar voor het eerst samen met de centrale examens, waardoor sommige havo- en vwo-leerlingen op tweetalig onderwijs in de knoop komen.

Moeizaam zijn schoolbesturen, het Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationaal onderwijs) en de IB-organisatie tot een oplossing gekomen. Ideaal is hij allerminst. De leerlingen maken de IB-toetsen op een ander moment. Met de opmerkelijke maatregelen tot gevolg.

Het IB-examen begint vandaag om 10.30 uur Nederlandse tijd, terwijl het wereldwijd aanvangt om 13.30 uur. Nederlandse leerlingen moeten daarom na hun examen in quarantaine gehouden worden op school, om te voorkomen dat er informatie uitgewisseld kan worden met andere examenkandidaten. Leerlingen op het Jan van Brabant in Helmond, het Stedelijk College in Eindhoven en het Varendonck in Asten kunnen onder toezicht ontspannen in een leslokaal of studeren voor andere examens. Examenleerlingen op het Broklede in Utrecht krijgen lunch en wachten eveneens in een leslokaal. Het is onduidelijk om hoeveel scholen en leerlingen het gaat in totaal.

Examen ongeldig

Het tweede examen vindt wereldwijd morgenochtend plaats. In Nederland staat dan echter de toets Aardrijkskunde en Natuurkunde voor vwo en Biologie voor Havo gepland. Twee examens tegelijkertijd gaat natuurlijk niet. Dus is het IB-examen verzet naar zaterdag. In theorie zouden leerlingen via internet al geïnformeerd kunnen worden over gestelde vragen door studenten elders in de wereld.

Om dit te voorkomen is het hen verboden om van vrijdagochtend 7.00 uur tot zaterdagochtend 11.30 uur contact te hebben met examenkandidaten via welk communicatiemiddel dan ook. Ouders moeten daarvoor tekenen en ze moeten hun kinderen naar school brengen. ,,We laten de leerlingen niet hier overnachten, dus thuis zijn de ouders verantwoordelijk”, aldus Nillesen. ,,Ik ga dat niet als een politieagent controleren. Ik heb er vertrouwen in dat ze doen wat we hebben afgesproken.”

Quote Het wordt een hele uitdaging om dit allemaal in goede banen te leiden Geert-Jan Nilessen, directeur Jan van Brabant College Helmond

Hij noemt het al met al een ‘heel vervelende en zeer onwenselijke situatie’ waar hij weinig aan kan doen. Worden deze strenge regels niet nageleefd, dan bestaat immers de kans dat het examen ongeldig wordt verklaard. Er rijden controleurs door het land die alles nauwlettend in de gaten houden. ,,De kans op controles is dus aanwezig. De leerlingen snappen de maatregelen, zij willen een geldig examen. Het wordt wel een hele uitdaging om dit allemaal in goede banen te leiden.”

De leerlingen om wie het gaat doen het IB-examen in Engelse taal en literatuur voor ‘native speakers’, bovenop hun reguliere toetsen. Mocht het examen dus ongeldig verklaard worden, dan is er geen gevaar dat zij zakken voor hun eindexamen.