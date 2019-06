Eindhovenaar vraagt vriendin ten huwelijk in Ikea met flashmob

De Eindhovense Patrick van Wattum bedacht een wel heel speciale manier om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Hij deed dat met behulp van een flashmob in de Ikea in Son. Met succes, want de twee stappen volgend jaar september in het huwelijksbootje.

Drie maanden was Patrick bezig met de voorbereiding om zijn Suzan ten huwelijk te vragen. Na 9 jaar samen te zijn, hebben de twee al een dochtertje en een hond, maar nog geen trouwringen. Daarom wilde hij groots uitpakken voor dat speciale moment.

Het duurde lang voordat hij de perfecte locatie had gevonden. ,,Het moest een plek zijn waar je niet afhankelijk bent van het weer en we moeten er vaak komen, zodat het niet opvalt. Ik dacht eerst aan Eindhoven Airport, maar dat is lastig met de beveiliging. Toen zag ik een filmpje van een flashmob in een Ikea in Amerika en wist ik meteen: dit wordt het.”

Complot

Met het vinden van de locatie was Patrick er nog niet. Drie maanden aan voorbereiding gingen eraan vooraf. Er moest een dansschool gevonden worden voor de flashmob, een cameraman gezocht worden en de Ikea moest het plan goedkeuren. ,,Gelukkig kende ik de juiste contactpersonen en was dat snel geregeld. De beste vriendin van Suzan zat ook in het complot. Zij zorgde ervoor dat ze op het juiste moment op het bankje ging zitten en dat ze niet snel de Ikea inliep, dan was het hele plan mislukt.”

Suzan had al snel in de gaten dat er een huwelijksaanzoek zou plaatsvinden toen ze de danseressen zag, maar het duurde even voordat ze door had dat het allemaal om haar draaide. ,,Ik kwam van de roltrap af, maar het plafond is daar best laag. Zo zag ze eerst mijn schoenen, toen pas mijn broek en later pas mijn gezicht. Toen ze het eenmaal doorhad was ze in tranen. Natuurlijk zei ze meteen ja!”

Doel bereikt